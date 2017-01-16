玉山飄初雪 積雪0.9公分

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中央氣象局觀測，今天清晨玉山飄下入冬以來的初雪，但只下了15分鐘，積雪約0.9公分。

氣象局玉山氣象站說，玉山是在清晨4時20分至35分下雪，當時氣溫約攝氏零下4度，但下了15分鐘後就停，積雪約0.9公分。1060116

(中央社)