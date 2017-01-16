法左派總統初選辯論 大麻成熱門議題

法國左派政黨今天進行總統初選第2回辯論，大麻成為焦點議題之一。法國現仍禁止抽大麻，但使用者眾，實務上難以禁絕，參選人立場也多分歧，有的主張合法化，有的堅決反對。

中間傾左政黨共有7人參加初選辯論，包括前總理瓦爾斯（Manuel Valls）、前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）等，民調領先的也是這3人。

在辯論中，有人提到大麻合法化議題，多名參選人對此表態，正反立場分歧，「大麻」一度成為網路搜尋熱門關鍵字。

法國目前仍禁止吸食大麻，違者可罰一年有期徒刑和3750歐元（約新台幣12萬6000元）罰金；但實際上，大麻已是違法致幻劑中使用最普遍的一種。

快訊週刊（L’Express）引用法國毒品及毒癮監測中心（OFDT）數據，法國約有1700萬人抽過大麻，其中150萬人甚至每個月會抽10次以上。

瓦爾斯在辯論中表示，即使大麻合法化，也仍會出現其他毒品走私，他堅決反對大麻合法化，更不贊成吸食大麻除罪，而且還要加強預防。

蒙特布赫也傾向反對。他說，在某些地區，警力確實很難阻止大麻走私，「但若每次公權力無法阻止，就把這樣東西合法化，那我們會變成什麼樣子？」

大麻使用者眾，有些走私網絡甚至進入校園，利用大麻吸引年輕人加入非法組織。贊成合法化的人認為，與其持續禁止，不如讓大麻合法，反而更能達到管制效果、禁絕走私。

阿蒙認為，大麻議題涉及公眾健康，可能導致嚴重成癮，現行的禁止政策顯然不起作用，執政者應面對現實。他贊成大麻銷售合法化，如此既可避免年輕人接觸非法份子，還可把部分銷售額用來預防大麻使用。

民主陣線（Front Democrate）主席貝納米亞斯（Jean-Luc Bennahmias）則出人意表地承認自己曾經抽過大麻。

他說，很多人在各種慶典、體育活動上抽大麻，政府卻裝作沒有看見，何況還有一些人購買大麻是用於醫療，警力應投入在其他地方，而不是取締這些小型交易。1060116

(中央社)