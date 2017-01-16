今年第一場雪來了！玉山積雪0.9公分

台灣第一場雪今天清晨悄悄在山區降下，圖為玉山氣象站的下雪情形。（圖／中央氣象局提供）

玉山16日清晨降下今年第一場雪。（玉山氣象站提供）

初雪。（圖／中央氣象局提供）

玉山氣象站初雪。（圖／中央氣象局提供）

台灣終於降下今年第一場雪！這波大陸冷氣團因帶來豐沛水氣，經過2、3天醞釀後，今天清晨終於在高山地區降雪。根據中央氣象局提供的訊息，玉山氣象站今天清晨04:20至04:35降雪，積雪約0.9公分。

玉山氣象站今天早上4時20分到4時35分降雪，積雪0.9公分；排雲山莊也飄雪，積雪0.5公分。玉山管理處呼籲遊客注意保暖及步道防滑，也要求排雲山莊管理員加強勸導，解說雪地情況。

另外，氣象專家吳德榮在其個人專欄「洩天機教室」指出：「觀測資料顯示，今晨（截至6時）累積雨量圖及雨量觀測資料顯示，中部以北有局部雨，山區比較明顯，涵蓋許多3千公尺以上的高山，其中應不乏已降下初雪的。」

吳德榮專欄又分析：「誠如上周三（11日）『洩天機專欄』分析，模式模擬顯示，上周五、六水氣與氣溫條件尚配合不上，不足以飄雪。要等到昨（周）日之後高山地區的氣溫與水氣逐漸配合，才有比較好的飄雪條件。」果不其然，今年第一場雪今晨就來報到了。

(中時)

玉山氣象站16日清晨04:20至04:35降下今年第一場雪，目前積雪約0.9公分。（玉管處提供）

排雲山莊也飄雪！（玉管處提供）