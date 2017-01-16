習近平達沃斯演講 爭全球話語權

達沃斯年會將於17日召開，今年備受注目的焦點，就是習近平將成為第一位與會的中國國家主席，廣泛認為，習的出席象徵中國在全球影響力與日俱增。(圖/新華社)

達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）將於17日召開，今年備受注目的焦點，就是習近平將成為第一位與會的中國國家主席，並在開幕式上發表演講。由於川普倡導「美國優先」的孤立政策，而歐洲又為脫歐、恐怖主義等問題焦頭爛額，廣泛認為，習的出席象徵中國在全球影響力與日俱增。

美國有線電視新聞網(CNN)認為，達沃斯將標誌著一個自信、強大的中國出現，「達沃斯有了一個新明星」。

清華大學經濟外交研究中心主任何茂春接受《環球時報》訪問時表示，這是習近平首次出席達沃斯論壇，從去年杭州G20峰會到APEC會議，中國經濟在全球表現活躍，我們要想保持話語權，就需要系統連貫的表述。而達沃斯對於習近平演講的期盼，反映出世界經濟復甦對中國的強烈期望。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建則指出，去年全球政治風向和思潮發生了變化，全球化遭到巨大挑戰，歐美保守主義勢力抬頭。習近平在達沃斯年會上演講，展現中國可以更好地向世界傳遞看法、承擔責任。「自去年杭州G20峰會至今，世界開始逐步接受一個事實，即中國對全球經濟治理有著清晰的路線。」

此次隨習近平出訪的有中國國企、民企的多位大老，包括阿里巴巴集團董事局主席馬雲、萬達集團董事長王健林、華為董事長孫亞芳等。而中國商務部將兵分兩路，一路跟隨領導人訪問，一路參加世貿組織(WTO)小型部長會，與各國代表交流。

(中時電子報)