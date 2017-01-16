川普轟北約過時 為英脫歐叫好
美國準總統川普在兩家歐洲報紙周一刊出的專訪中，直言北約（NATO）已過時，而這很可能震撼美國盟邦。接著他砲火轉向德國總理梅克爾（Angela Merkel），說她決定敞開大門，讓洪水般的難民湧入，簡直是災難。另一方面，他則大讚英國脫歐的決定，並支持迅速與英國達成貿易協定。
「我早說了，北約有問題，」川普在倫敦《泰晤士报》（The Times）與德國銷量最大的《畫報》（Bild）專訪中說，「首先，它過時了，因為它是很多很多年前所設計的。」
「其次，會員國沒付它們該付的錢。」
據法新與路透報導，川普直言，當他說北約過時的時候，承受了很大的壓力，但他會這麼說，是因為它沒把反恐的事做好。他表示，儘管自己承受龐大的壓力，但最後大家開始說他是對的。但他接著又說，「北約對我而言十分重要」。
川普曾在競選活動中說，要是北約盟國不合理地償還美國防衛它們的費用，那他會好好考慮，還要不要協助它們。
川普的話令北約東歐成員國驚惶失措，它們很擔心，俄羅斯在攻打烏克蘭，佔領克里米亞後，接下來會採取什麼動作。
(中時電子報)
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