笑翻！蔡依林收陸粉超狂頭飾：有點大

蔡依林收到粉絲送上的禮物，但尺寸似乎太大。（圖／本報系資料照片，取自蔡依林微博）

蔡依林近來雖然與交往多年的錦榮分手，但她工作依舊滿檔，所到之處更是粉絲擠得水洩不通。且許多鐵粉都會送上禮物表達心意，可最近蔡依林收到一份華麗頭飾，但女神實在頭太小，戴上去尺寸超出預期，網友笑「這是燈罩嗎？」

蔡依林日前收到昆明粉絲送的「寶物」，她搞笑表示這是「代替月亮來懲罰你的頭飾一頂」，不過她戴上去實在太大，眼睛幾乎全被遮住，蔡依林也坦言「有點大倒是。」但粉絲送上的這項禮物十分華麗，不少人也很佩服，可也有網友好奇「這會不會是燈罩不是頭飾？」

(中時電子報)