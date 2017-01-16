退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 最高罰5萬

行政院長林全要求各部會研議，必要時可取消赴中退將的退休俸。(資料照)

去年11月有37位退將到大陸參加中共總書記習近平主持的紀念孫中山150周年活動，綠委劉世芳認為是媚共行為，應取消所有退休俸，並禁止去大陸。日前行政院長林全要求各部會研議，必要時可取消赴中退將的退休俸。但據媒體報導，有官員透露，高階官員和將領經管制3年後赴中，不會取消退休俸，而是處罰鍰1至5萬元。

根據《蘋果日報》報導，林全指示部會檢討，如何防止退將或涉密層級高的官員赴中，以免妨害社會觀感和危及國家安全。知情官員透露，幾經討論，目前共識是不取消退休俸，若違規就罰鍰，初步規劃最高罰5萬。

現行規定是各單位管制1至3年，未來修法後將一律限制3年不得縮短，而延長期限則由各單位決定。3年過後，赴中是否要再申報，交由各機關定奪。退輔會官員表示會考慮中將以上採長期或終身報備制；若未報備而赴中參加官式活動，均將處罰鍰，但不涉退休俸。

其中有跨部會會議人員認為罰鍰1到5萬元太低，應調高。綠委李俊俋則批「有些人就是為了政治活動而去，不是罰錢多寡的問題。」

(中時電子報)