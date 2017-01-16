焦恩俊護照個資被PO上網 偷拍員工遭開除

焦恩俊個資被飯店員工曝光。(圖／翻攝自焦恩俊微博)

焦恩俊斥責飯店洩漏個人隱私行為。(圖／翻攝自焦恩俊微博)

焦恩俊過去靠演出《七俠五義》、《小李飛刀》等古裝劇走紅，近年把事業重心移往大陸，日前他入住遼寧省的五星級飯店，護照等資料竟被飯店工讀生曝光在網路上，讓他也在微博呼籲「但願不要再有受害者。」

個資被飯店工讀生擅自翻拍，這讓焦恩俊忍不住PO文，直言：「飯店最基本的就是保護旅客的隱私，旅客入住登記身分證，不是隨便因爲你喜不喜歡，崇不崇拜就可以公開炫耀的，這是觸法的行為」。

而飯店事後表示因為員工是焦恩俊鐵粉，所以看到他太過興奮，才會做出這樣的行為，他們已開除犯錯員工，而焦恩俊得知飯店的處理後，也表示：「我只能說，以我為戒，但願不要再有受害者了。」

(中時電子報)