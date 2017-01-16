47到55歲 攝影師記錄歐巴馬白宮歲月

歐巴馬卸任回顧專題美國總統歐巴馬揮別8年白宮歲月，歐巴馬的攝影師蘇薩用專業鏡頭，也用手機近距離記錄近3000天的點點滴滴，也留下歐巴馬青壯年的成長歷史。

一張照片勝過千言萬語，白宮攝影師蘇薩（Pete Souza）8年來用專業鏡頭幫歐巴馬拍照。手機自拍年代，蘇薩工作時也不忘拿起手機「按」下幾張具時代感的照片，為歐巴馬說故事。

蘇薩除了負責白宮網站與官方相片，也在影像分享網站Instagram公開手機方塊照，吸引不少歐巴馬迷瀏覽，許多照片因近距離與特殊角度，比官方照還有看頭。

2009年初，年輕的歐巴馬以美國首位非裔總統之姿入主白宮，充滿活力，和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）出席州長晚宴共舞。蘇薩寫到，「我知道歐巴馬可以哼兩句，他常在辦公室開口唱幾句，這是他與第一夫人首度在白宮舉行州長晚宴，共舞外，還唱歌。」

好萊塢熱愛歐巴馬，歐巴馬也熱情回應，常和明星互動，影星喬治克隆尼（George Clooney）據說是白宮常客。2016年，蘇薩的鏡頭留下政壇與影壇天王切磋籃球的身影，兩人都白了頭。白宮為免造成歐巴馬愛「跑趴」的形象，這類影像在任期間較少主動公布。

2011年5月，美軍獵殺蓋達組織領導人歐薩瑪．賓拉登（Osama Bin Laden）。歐巴馬與眾官員在戰情室的專注身影，與人類登陸月球、天安門坦克無名氏等照片，並列時代雜誌（Time）全球百張最有影響力的影像。這是歐巴馬任期間聲望最高的時刻，也因此順利連任。

美中關係是歐巴馬外交政策的優先，他高度重視影響北京的情緒。歐巴馬2016年在白宮會見西藏精神領袖達賴喇嘛，但活動不開放採訪，蘇薩的官方照是「獨家」。

蘇薩的手機有不少歐巴馬與小朋友開心互動的影像。同為父親的歐巴馬在鏡頭下真情流露，反映他對女兒長大的「感傷」。白宮發言人厄尼斯特（Josh Earnest）的兒子萬聖節後到訪，他仍穿著超人裝。

和歐巴馬共甘苦患難8年的副總統拜登（Joe Biden），比歐巴馬年長20歲。2009年底拍攝的相片中，白髮的拜登看來像歐巴馬跨族裔的爸爸。8年後，歐巴馬也白了頭，他說人生中多了位兄弟，可見這對政治搭檔的深厚情誼。

蘇薩的IG紀錄是白宮在社群媒體當道年代，打破傳統政治公關操作，直接訴諸支持者的手法，吸引不少網友加入歐巴馬的日常生活。1060116

(中央社)