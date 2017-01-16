蜜雪兒以柔改變 渴望自由做自己

歐巴馬卸任回顧專題「當他們向下沈淪，我們要向上提升」。能超越美國總統歐巴馬好口才的，第一夫人蜜雪兒．歐巴馬是少數幾人，作為總統夫人，她巧妙收斂鋒芒，卻給美國社會帶來無比正能量。

相較於她去年賣力輔選的前第一夫人希拉蕊．柯林頓，蜜雪兒．歐巴馬這8年白宮生涯，沒留下「插手政策制定」或「第一夫人干政」的流言蜚語，但她聰明巧妙地以為人母、為人妻的角色，在推廣教育、健康飲食及運動習慣上，點滴改變美國社會。

蜜雪兒．歐巴馬擁有哈佛法學博士高學歷，歐巴馬當選聯邦參議員時，她比老公更會賺錢的能力就受注意，而她曾是出色律師，擁有好口才與剛直個性，卻曾在歐巴馬剛起步選總統時，惹出爭議。

8年前的蜜雪兒．歐巴馬，在2008年一次助選活動時說，「活這麼多年，我今天第一次為身為美國人而自豪」，她當時談話給歐巴馬帶來不小麻煩，共和黨人抨擊，這是不愛國的鐵證。

為了丈夫政治生涯，這位在職場上靠自身專業穩穩立足的現代女性收起剛毅，彷彿百煉鋼化成繞指柔般，她開始只談家庭與親情，只接受軟性雜誌採訪，談的是她口中喚為「親愛的」的歐巴馬，怎麼管教兩個女兒、如何料理丈夫最愛的鮮蝦義大利麵，只展現就像民眾家中也熟悉的自己母親或妻子那一面。

這樣的改變，一改就是8年，她沒有在白宮西廂政務聚集處設辦公室插手政治，然而，比起她的前任、前第一夫人蘿拉．布希總維持端莊賢淑、沈靜安穩的形象，蜜雪兒．歐巴馬對和民眾生活息息相關的議題，不放棄關心，她以親民的一面，和民眾同一聲調、溝通對話，有影響力，卻不讓人覺得刺耳。

哪有母親不希望自己的孩子吃得健康、生活習慣好？米雪兒．歐巴馬把自己熱愛運動的習慣，變成「動起來」倡議宣導全美，她上節目跳熱舞、做伏地挺身，以真實做自己，推廣健康生活，也讓人看到不同於過去第一夫人的形象。

她還提倡健康飲食，在白宮蓋起菜園，穿著牛仔褲與球鞋、捲起格子襯衫袖子、戴上手套，鏡頭前帶著小朋友收成、料理，白宮菜園的有機食材成為國宴上的佳餚，她的影響力，跨越國界。

她不曾公開談論自己身為黑奴後人的身分，父親是工人，母親在成長過程中極看重她與哥哥的教育，也讓她常以自身為例告訴下一代，上學、受教育、好好學習，尤其是近年來到世界各地推廣讓女孩擁有受教權，蜜雪兒說，「這是改變命運的機會」。

身為首位非裔第一夫人，她促進美國的多元精神，實踐在服裝造型上，尤其對台裔設計師吳季剛（Jackson Wu）來說，沒有蜜雪兒．歐巴馬，就沒他當今在時尚界的地位，她除兩次總統就職晚宴、都選擇吳季剛設計的禮服，日前歐巴馬告別演說，又穿上他設計的低調黑色裙裝。

不只是吳季剛，美國Vogue雜誌主編塔利（Andre Talley）說，蜜雪兒．歐巴馬挑服裝從非裔、亞裔、古巴裔、印度裔、泰裔到歐洲設計，她偏好明亮色彩、視場合也選擇斑斕印花圖案，而偏愛移民或少數族裔設計師，展現美國「民族大熔爐」特色，也顯用心。

她為希拉蕊．柯林頓助選時的那段談話：「美國數代人即使感受奴隸制度鞭笞、奴役的恥辱與種族隔離的刺痛，仍繼續奮鬥、做那些非做不可的事，才能讓我每天早上在奴隸建造的房子中醒來，看著我的女兒、兩位美麗又聰明的黑人女性，在白宮草坪上和她們的狗兒玩耍。」

她出自真心的一番話、感動眾人，作為美國史上首位非裔第一夫人，蜜雪兒．歐巴馬盡可能地向公眾開放白宮，讓政治權力中心成為「人民之家」，是她陪丈夫入主時許下的期望。

誰能想到，當年身為律師事務所裡、指導實習菜鳥歐巴馬的主管，後來成為陪伴丈夫寫下美國政治史新頁的伴侶，但離開白宮，相信有主見的蜜雪兒．歐巴馬，不會留戀。

她說過，渴望卸任後的自由生活，等著搖下車窗、自己開車的那天到來，那是她為丈夫政治生涯失去了8年的生活日常，Michelle LaVaughn Robinson，沒有歐巴馬的姓氏，她就是那個蜜雪兒，對於所有選總統的勸進聲，她笑著說不。1060116

(中央社)