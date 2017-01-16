川普誓言退出TPP 歐巴馬重返亞洲恐夭折

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歐巴馬卸任回顧專題自稱是「美國首位亞太總統」的歐巴馬將於20日卸任，過去8年任期他試圖以「重返亞洲」（pivot to Asia）重塑全球策略，但許多分析家懷疑這項政策是否將隨他而去。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，由於美國政局難以預料，加上區域外交動態也變化莫測，歐巴馬的亞洲政策一直難以落實。

中國政策研究所區域安全專家赫斯柯維契（Benjamin Herscovitch）說，歐巴馬政府力圖建立自由而以規範為基礎的區域秩序，並強化美國作為中流砥柱的角色，這雖然立意良善，卻備受現實打擊。

他表示：「『重返』政策難以落實，而且可能難以很快就看出這項政策有過任何長遠影響。」

重返亞洲政策也被稱為亞太再平衡政策，關鍵策略倡議包括決定在2020年以前，在亞洲部署60%的美國海空軍力，並推動排除中國大陸但涵蓋美國與11個環太平洋國家的跨太平洋夥伴協定（TPP），這代表全球40%的產出。

不過，美國總統當選人川普（Donald Trump）誓言，在21日上任第一天就要退出TPP。這令人擔心川普是否捨棄歐巴馬的政策，導致東南亞國家重返中國懷抱。

密西根大學公共政策助理教授喬奇阿里（John Ciorciari）指出，歐巴馬採取合理、多面向的亞洲政策，他的政府也大幅加強美國外交出擊。

然而，他指出，在去年11月美國大選前，歐巴馬的亞洲政績就面臨多方威脅。菲律賓選出新總統杜特蒂後，美國與這個長期友邦關係出現裂痕，而東南亞國家協會（ASEAN）成員國對於如何回應中國在南海造島也立場不一，凸顯區域聯盟架構與歐巴馬尋求強化的多邊制度十分脆弱。

喬奇阿里說：「川普當選、TPP加速沒落，加上美國政策與對東北亞承諾的不確定性，已開始腐蝕再平衡政策的其他面向。」

他指出，隨著歐巴馬卸任，這項策略的經濟支柱動搖，盟國政局更具挑戰性，區域制度更無法解決亞洲迫切的戰略挑戰。

美國前駐中國、新加坡與印尼大使芮效儉（Stapleton Roy）強調，歐巴馬重返亞洲政策蘊含4大變化：東南亞現在是美國整體區域策略的一部分；美國開始出席東亞高峰會；採取務實態度，承認新的地緣政治現實；TPP彰顯美國不願退出這個變動的區域。

歐巴馬執政時期，美國透過投資更多資源強化其在亞洲的地位，增強與日本、南韓、新加坡與菲律賓的核心結盟。歐巴馬也與中國國家主席習近平共同批准巴黎氣候協定，顯示兩國儘管有歧異也能夠找出共同點彼此合作。

康乃爾大學外國政策專家魏斯（Jessica Chen Weiss）認為，歐巴馬政府有效維持亞洲和平，並協助防範東海與南海許多潛在危機升高為衝突。

一般而言，歐巴馬在第一個任期期間維持中美相對穩定與友好合作的關係，但兩國關係卻在他第二個任期時漸趨緊張，因為歐巴馬重返亞洲政策，與習近平意在恢復中國區域歷史優勢的「中國夢」出現衝突。

分析人士指出，歐巴馬時代將在華盛頓與北京之間出現越來越多懷疑與不信任中告終。

另外魏斯也指出，歐巴馬無法迫使北韓放棄核武計畫，並決定在南韓部署飛彈防禦系統，讓美國與許多東北亞國家間的關係複雜化。

川普誓言退出TPP，對包括日本、新加坡與台灣等美國盟邦會是一大打擊，因為這些國家將TPP視為抑制中國增強經濟影響力的方式，這也嚴重傷害美國對區域承諾的信用。

赫斯柯維契認為，川普政府可能會終結歐巴馬許多重返亞洲的政策。

他指出，美國區域盟邦與夥伴將被要求承擔更多自身的國防責任，而華盛頓貿易政策將鎖定有益美國的經濟協定而不是對所有國家開放貿易。1060116

(中央社)