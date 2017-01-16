歐巴馬反恐政績好壞參半 敘內戰為污點

我要評比

歐巴馬卸任回顧專題美國總統歐巴馬即將卸任，外界對他的反恐政策評價好壞參半，其中敘利亞內戰長達6年，引發全球數十年來最嚴重的人道危機，則會是他總統政績上的一大污點。

「國家評論」（National Review）一篇分析指出，歐巴馬為自己對抗恐怖主義的工作打了好成績，他在麥克迪空軍基地（MacDill）演說中捍衛反恐紀錄，稱自己是唯一一位兩個任期都經歷戰爭的美國總統。

歐巴馬任內，美軍擊斃蓋達恐怖組織創辦人賓拉登（Osama bin Laden）、讓伊朗放棄核武計畫、擊退恐怖組織伊斯蘭國（IS），撤回數萬名美軍，也保護美國免於911式的恐怖攻擊。

但歐巴馬也犯下系列重大錯誤，這些錯誤造成無數生命損失，並導致恐怖威脅擴大。

歐巴馬介入利比亞是第一項紀錄污點。美國與盟軍協助推翻利比亞殘暴的獨裁者，卻無法填補其後導致的權力真空，伊斯蘭國崛起後，美軍又重回戰場，這次任務是要逐出伊斯蘭聖戰士。

這篇分析也指出，美軍自伊拉克撤軍增強伊朗在中東地區的地位，歐巴馬達成的核子協議也強化伊朗，並未阻止其武器計畫；歐巴馬外交政策軟弱無力，為伊朗製造推進其邪惡利益的機會。

另外，敘利亞長達6年內戰造成的人道危機，也將為歐巴馬政績留下一項污點。

路透社報導指出，美國支持的反抗軍遭俄羅斯與伊朗撐腰的政府軍擊敗，敘利亞反抗軍最後領地阿勒坡（Aleppo）被收復，可能決定了「歐巴馬主義」的命運。

反抗軍敗退凸顯美國遏止敘利亞近6年內戰屠殺的努力失敗，部分批評家預測，歐巴馬這項政績污點就如同柯林頓（Bill Clinton）1994年拒絕介入遏止盧安達種族清洗事件。

前政府中東顧問米勒（Aaron David Miller）表示：「毫無疑問，他將會受到歷史評價。那個疑問會是為什麼他不多做一點？」

敘利亞內戰預計還會持續下去，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）在阿勒坡取得勝利，將為新總統川普提供新素材。川普主張叛亂活動已經瓦解，美國必須透過與俄國合作，改變對抗IS的方式。

歐巴馬的敘利亞政策備受批評，因為他拒絕供應充足武器與其他支援給溫和派叛軍，因而無法迫使阿塞德與支持他的俄國及伊朗藉由談判結束獨裁統治。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）資深研究員賀卡耶（Emile Hokayem）說：「歐巴馬在敘利亞採行刻意猶豫的政策，在眾多選項中掙扎，直到時機消逝。」

歐巴馬2011年呼籲阿塞德下台，卻從未提供溫和派叛軍充足火力將他推翻，或迫使他坐上談判桌；歐巴馬2012年警告阿塞德不得踰越「紅線」動用化學武器，最後卻沒有實踐諾言進行空襲行動，重擊美國威望。

歐巴馬也拒絕對阿塞德採取強硬行動，而選擇優先打擊IS。雖然為難民提供數十億美元救援，但歐巴馬仍無法平息自第二次世界大戰以來最嚴重的人道危機。

若美軍在摩蘇爾（Mosul）對抗IS的戰役能在卸任前獲致成功，歐巴馬算是重新贏回伊拉克戰爭，川普要面對的至少是已被削弱聲勢的IS。

但川普卻將面對一個較為壯大的伊朗、阿富汗似乎永無止盡的戰爭、充滿暴力及危險戰略局勢的敘利亞，以及已擴散全球的聖戰士恐怖威脅。1060116

(中央社)