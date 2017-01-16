歐巴馬療癒經濟 焦躁選民票投川普

歐巴馬卸任回顧專題美國經濟雖已擺脫金融危機泥沼漸有起色，但不均衡復甦讓總統歐巴馬難以慶功，自認未受春燕眷顧的選民仍焦躁不安。川普逮住鄉間白人選民這種挫折感盡情發揮，終致改朝換代。

美聯社報導，歐巴馬8年前一踏進白宮就肩負重新拼湊破碎美國經濟這項重責大任。雖然過程不順也快不起來，但衡諸大部分指標，行將卸任的他，留下來的經濟卻比當年從前朝所繼承強大許多：失業率來到9年新低的4.6%、美股屢創新高、擁有健康保險者增加約2000萬、美國朝使用天然氣、風力和太陽能等更清潔能源轉型邁進等。

儘管如此，仍有許多人感覺沒被照顧到。去年11月選後民調發現，近2/3選民認為經濟「沒那麼好」或「不佳」。房價、大學學費和處方藥價仍讓薪資望塵莫及。

只有高中文憑的勞工，他們的工作機會在歐巴馬就任前便已在縮減，但經濟低迷和緩步復甦卻放大這種趨勢帶來的苦楚，許多人乾脆連求職都放棄了。讓大城巿受惠的好處，從不曾在深陷困境的鄉間城鎮發生。

受這樣的挑戰激發，選民選擇讓共和黨的川普（Donald Trump）改朝換代。他在選戰中猛批經濟疲弱，並保證要廢除歐巴馬時代的諸多政策。

儘管經濟整體健全，美國民眾心中焦慮仍揮之不去，其間鴻溝讓歐巴馬的政績大打折扣。雖然歐巴馬政府祭出歷史性行動要讓經濟絕處逢生，但許多美國人未蒙其利，對政策改採反對立場，反為川普搭建民族主義舞台。

儘管選民2012年再度把歐巴馬送進白宮，卻有種體制受操控、與他們作對的不安焦灼感，川普逮住選民的這種挫折盡情發揮。

共和黨籍地產大亨川普在鄉下白人選區走透透，憑直覺本能地對自認遭經濟復甦排除在外的支持者大放厥詞，信誓旦旦保證要找回大部分經濟學家認為早已消失許久的製造和礦業職缺。

川普也質疑失業率的準確性，因為許多美國人根本放棄求職，而這些人不會被列入失業統計。川普也保證擴大基礎建設支出並減稅，還說計劃刪除法規，並廢止和替換歐巴馬健保法。

為川普競選陣營提供建言的保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究員摩爾（Stephen Moore）說：「川普勝選對他（指歐巴馬）的政績傷害很大，歐巴馬知之甚稔。那也是他為何如此賣力為希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）助選的原因。」

白宮承認，經濟健康程度與大眾對歐巴馬所獲成就的認知脫節。不過歐巴馬的經濟顧問委員會（CEA）主席佛曼（Jason Furman）就選民對經濟的悲觀主義堅決主張說，那大多與政治有關。

他提到，消費支出已在幫助支撐經濟成長，美國人「並沒有出現符合對未來嚴重焦慮，以及不確定自己會不會失業」那樣的跡象。

佛曼說：「民眾心中自有用以解讀經濟資訊的政治大稜鏡。」（譯者：中央社何宏儒）1060116

(中央社)