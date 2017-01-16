超越膚色界線當選 歐巴馬種族政績有憾

歐巴馬卸任回顧專題歐巴馬打破美國220年歷史的膚色界線當選總統，成為活生生象徵。他在結束8年任期之時，承認種族仍然是美國社會一股強大、且造成社會分裂的力量。

美聯社報導，歐巴馬卸任之際，種族議題總成績是個複雜難一語道盡的習題。

有人會說，他引進刑事司法改革，幫助了少數族裔，保護數十萬移民不致遭遣返，及任命多元種族領袖擔任要職，包括前後2名首見的非裔司法部長、任命首位拉丁美洲裔大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor），及100多名少數族裔聯邦法官。

但是歐巴馬也讓若干人感到挫折，他們認為歐巴馬未迅速或不夠強有力公開談種族議題，不夠積極推動移民改革。

甚且他總統任內也未帶來種族和諧。民調顯示，不論非裔和白人，都認為種族關係變壞。「紐約時報」和哥倫比亞廣播公司（CBS）2009年4月民調顯示，66%美國人視種族關係還算好。去年夏天，同樣民調指出，69%美國人認為種族關係一般而言糟糕。

歐巴馬第二任期內，非裔美國人連遭警察槍殺，導致種族緊張日益升高，許多城市爆發抗議活動，也因此出現「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

在歐巴馬發跡的芝加哥，阿特格爾德花園城（Altgeld Gardens）居民強生（Cheryl Johnson）認為歐巴馬感召、啟發了他。歐巴馬年輕時曾在此擔任社區的組織、策畫人。

強生說：「對生活可能失去希望，認為『我沒法再前進』的人們，他帶來影響、激勵。」

阿特格爾德花園城協助年輕人的專家辛格特立（Ellen Singletary）說，歐巴馬改變了人們對黑人的看法。「媒體描繪我們的方式...不公平和毀謗，而看到真正讓我們感到自豪的人出現在世界舞台，對我而言真的很重要。」

另一端，失望的意見指出，巨大的收入差異，讓若干非裔美國人處於經濟底層。

哥倫比亞大學教授哈里斯（William Harris）表示，歐巴馬並未充分解決持續存在的種族不平等，或積極支持其他重大選民團體的理念，像男女同志、雙性戀者以及跨性別者社群（LGBT），超過對非裔社群的支持。

對歐巴馬而言，只談種族意味著走鋼索。近年來就諸多事件的發言，他遭批評口氣過於強硬、太過溫和，回應太慢及太快做出評斷。

「黑人的命也是命」聯合創辦人賈沙（Alicia Garza）也認為，歐巴馬較傾向說教促共識，而不是凸顯不公義。

賈沙說：「真正令人失望和挫折的...是根本上認為在黑人社區和執法機構之間，有平等和公平的遊戲規則。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬在位期間，對種族議題發表過不同力道的看法，如今在告別演說中堅決主張，美國人民應更加努力了解彼此的奮鬥情況。

在歐巴馬主政8年後，美國的種族關係已進入令人憂慮的新時代，歐巴馬主張找出彼此歧異，並加以調和。他明白，他成為美國史上第一位黑人總統，並不是解決美國現有種族問題的萬靈丹。

他說：「我當選後，有人說，美國已邁入後種族時代。然而無論出發點如何良善，這樣的看法並不實際。種族仍然是我們社會上一股強大而具有撕裂性的力量。

不過，他仍表樂觀，他說：「因為我知道，我們的工作不只是在幫助許多美國人，並且在啟發許多美國人，特別是許多年輕人，相信自己能讓世界有所不同。」

哈里斯說：「他已打造了他的標記...這個令人讚嘆的黑人家庭進去白宮，實現了好幾世代非裔美人的夢想。」

哈里斯又說：「他是非裔美國人社群的英雄，在眾多反對勢力環伺下，展現領導力。他堅定立場，堅持到底...人們視他超越特定爭論。那將成為歐巴馬留傳給世人的遺風。」（譯者：中央社羅苑韶）1060116

(中央社)