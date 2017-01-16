歐巴馬將離任 一雙女兒也長大了

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歐巴馬卸任回顧專題歐巴馬第一家庭兩位千金瑪麗亞與莎夏在白宮8年，已進入青少年階段。美國第一家庭的子女在鎂光燈與壓力下成長，白宮經驗是不可磨滅的生命特殊經歷。

歐巴馬的女兒瑪麗亞（Malia Obama）和莎夏（Sasha Obama）搬進白宮時分別為10歲和7歲，兩人承繼父母的「高等」身材基因，在媒體鏡頭下成長，如今已是亭亭玉立的少女。

歐巴馬全家最大的變化，除了爸爸頭髮變白，就是兩個女兒身高飛長，落落大方陪同父母出席公開活動。瑪麗亞與莎夏已經不黏爸爸，2016年未在感恩節前於搞笑的「火雞赦免」儀式現身，莎夏為準備考試，也沒有出席歐巴馬在芝加哥的告別演說。

面對邁入青春期的女兒，歐巴馬也不免公開表達「感傷」情緒。瑪麗亞今年將離家上大學，莎夏就讀華府的高中，一家人將繼續留在華盛頓，兩個女兒都有自己的獨立人生。

巧合的是，近年來美國歷任總統入主白宮都與第一千金遷進。小布希（George W. Bush）總統的雙胞胎女兒芭芭拉（Barbara Bush）與珍娜（Jenna Bush ）進白宮時19歲，柯林頓的千金雀兒喜（Chelsea Clinton）為12歲。

或許受到環境影響，第一千金們對傳播和記者工作都感到興趣。珍娜．布希和雀兒喜．柯林頓都曾任電視記者，瑪麗亞．歐巴馬曾在媒體和電影公司實習，對傳播工作興趣濃厚。

8年來，瑪麗亞與莎夏在萬眾矚目下成長，但母親蜜雪兒（Michelle Obama）堅持女兒們與鎂光燈保持距離，避免受星光聲色的影響，以建立正確價值觀。

「第一千金的命運不是選擇而來，沒有指引，卻是人生的一部分。你們即將加入前第一兒女俱樂部。」這是小布希雙胞胎女兒給歐巴馬女兒的親密忠告。

美國媒體雖未如英國小報般追逐第一家庭成員的私生活，但活在鏡頭下，父母遭政治砲火抨擊，還是壓力沉重。

小布希的女兒建議，「必須放眼未來，超脫有名父母親的陰影，寫下自己的人生扉頁，但8年白宮生活仍是生命經驗的一部分。」1060116

(中央社)