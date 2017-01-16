20日冷氣團到 北台灣探11度
中央氣象局預報，今天台灣仍受大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，明天白天起，冷氣團減弱，氣溫漸回升，但20日又有另一波冷氣團報到，北台灣低溫下探攝氏11度。
氣象局說，今天清晨北部東北部低溫不到攝氏14度，其他地區15度、16度，北台灣整天偏冷，高溫約16度至18度，中部及東南部21度、22度，南部23度至25度。
氣象局預報，明天清晨各地氣溫仍低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣高溫可達20度，中南部高溫23度至26度，18日各地氣溫還會再升高一些。
不過，19日將鋒面通過及另一波大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫逐漸下降，北部及東半部也會有短暫雨。
氣象局預測，20日至22日受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，北台灣高溫約15度、16度，中南部空曠地區可能有11度低溫，中南部高溫可達20度以上，但也可能有12度低溫。
未來這波冷氣團偏向乾冷，21日、22日各地可見陽光。1060116
(中央社)
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