家扶募捐年菜 盼民眾送幸福助弱勢家庭
除夕團圓吃豐盛的年夜飯，對許多弱勢家庭卻是遙不可及。北台北家扶中心號召民眾響應募捐年菜，將愛心年菜送至弱勢家庭，讓孩子吃得飽，過個幸福好年。
小熊是國小三年級的女孩，一家六口都由媽媽獨自照顧，家裡開銷大，加上媽媽工作收入有限，每餐僅能準備幾樣便菜，小熊一直期待過年趕快來，媽媽總會在除夕夜想辦法變出跟平常不同的料理，一家人圍著桌子吃飯就是最棒的事，聽到孩子這麼微小的願望，也讓家扶社工感到不捨。
北台北家扶中心表示，這幾年來物價不斷飆漲，對原本生活就很吃力的弱勢家庭而言，更是雪上加霜，家扶社工在服務家庭時也發現，家庭平時三餐都只吃簡單、便利的餐食，過年也無法像大部分家庭一樣有滿滿的豐盛菜餚，只有1、2道平時難得可以出現在餐桌上的菜餚就已心滿意足。
北台北家扶中心主任張如萱表示，感謝家樂福淡新店看到弱勢家庭的需要，主動發起「募年菜，送幸福」活動，家扶也希望各界善心的團體及個人，一同響應募捐年菜，可至家樂福淡新店服務中心登記結帳，或聯繫北台北家扶中心（02-26267476、26261280），讓弱勢家庭也能過個好年。1060116
(中央社)
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