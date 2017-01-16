台僑巴黎歡唱 早迎雞年
「法國愛台開心歌友會」當地時間15日在巴黎舉辦「歡唱迎雞年活動」，40餘位旅法僑胞與會員不畏風寒，熱情與會，提前慶祝雞年的到來。
駐法代表張銘忠向在座鄉親傳達政府問候與關懷。活動由合辦單位法國留台校友會長李河致詞揭開序幕，他表示，將續與大家攜手共同創造僑社福祉。法國愛台開心歌友會會長陳秫娟也開場歡迎各位嘉賓熱情與會。
張銘忠恭賀李河及蔡巧如分別蟬連及當選「法國留台校友會」新任會長及副會長。他肯定這次歡唱活動是由兩會一起合辦，展現旅法僑社「團結和諧，欣欣向榮」，深具意義。1060116
(中央社)
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