冷氣團發威 玉山合歡山降下初雪

下雪了！受到大陸冷氣團影響，玉山及合歡山都降下今年的第一場雪，玉山排雲山莊積雪0.5公分，合歡山昨天深夜也下雪。

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，而玉山以及合歡山等高山地區氣溫更是低到零度以下，昨天合歡山就已經因低溫而下冰霰，玉山排雲山莊等地也多處結冰。

昨天入夜後氣溫更低，合歡山昨天晚上11時左右開始下雪，停放在遊客中心的車輛都覆蓋著一層薄薄的白雪，警方也緊急啟動管制措施，台14甲線武嶺到合歡山遊客中心路段因結冰，要求車輛要加掛雪鏈才能通行。

玉山氣象站在今天凌晨也測到下雪，緊接著在排雲山莊也觀測到有下雪的情形，其中玉山排雲山莊積雪0.5公分，讓在排雲山莊的登山客以及工作人員直呼驚訝，沒想到能見證到今年玉山的第一場雪。1060116

(中央社)