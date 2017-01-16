墾丁雁鴨季 別錯過
隨著一波波增強的冷風南下，北方雁鴨水鳥也陸續南遷來到墾丁國家公園龍鑾潭水面與淺水、沼澤區，從現在起到3月前到墾丁，別錯過到龍鑾潭賞雁鴨、水鳥。
墾管處表示，去年至今，記錄到水鳥有魚鷹、澤鳧、花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、琵嘴鴨等，墾丁國家公園管理處即日起到3月舉辦「冬羽戀歌-墾丁雁鴨季」系列活動。
墾管處表示，龍鑾潭被列為國家重要濕地之一，為南台灣重要水鳥度冬天堂，這裡有蘊含豐富的魚、蝦、貝類水生動物和昆蟲，成為鳥兒們絕佳覓食場所，吸引來自北方西伯利亞、中國大陸、日本等地區南飛的冬候水鳥在此聚集停留度冬。
墾管處表示，據調查棲息龍鑾潭雁鴨有數十餘種，陸續來到的冬候水鳥種類與數量高峰期從每年12月至翌年2、3月，這期間也是遊客觀賞水鳥最好時機。
墾管處推出一系列活動，歡迎民眾踴躍參加，體會國家公園冬季野鳥生態之美、認識鳥類棲地。活動相關訊息請上墾丁國家公園管理處網站。
就算不參加墾管處活動，這個季節來到墾丁，別忘了前往龍鑾潭欣賞水鳥丰姿。1060116
(中央社)
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