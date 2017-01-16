日本大雪紛飛傳災情 至少3死300傷

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日本許多地區氣溫驟降至今年入冬以來最低溫，尤其日本海沿岸地區遭遇連番大雪，造成至少3人死亡。

新聞網站「今日日本」（Japan Today）報導，京都府福知山市1處溫室因不堪積雪重量而棚架倒塌，造成溫室內1名88歲老翁喪生。根據共同社統計，因氣候發生的相關意外，造成至少300人受傷。

日本氣象廳警告，日本海沿岸地區暴風雪和嚴重積雪將持續到16日。全日空和日本航空公司已取消至少130個航班，東海道新幹線和山陽新幹線服務出現延誤。

許多地區氣溫驟降到零度以下，岩手縣奧州市更出現攝氏負16.5度的低溫，追平奧州市史上最低溫紀錄。東京市中心攝氏負2.3度，名古屋攝氏負3.6度，大阪攝氏負0.6度。（譯者：中央社陳昱婷）1060116

(中央社)