救傷野放鳳頭蒼鷹 回歸自然山林

我要評比

新北市動物保護處在新店山區，成功野放兩隻鳳頭蒼鷹。因鳳頭蒼鷹是領域性強，且性格凶猛的猛禽，為避免發生衝突，動保處將野放空間區隔2公里。

動保處表示，在石碇區野鳥中途之家，與相距2公里的二格山頭，野放的鳳頭蒼鷹，分別是在汐止中華街及大同路被發現，都被民眾發現俯臥在地，疑似受傷，無法飛行。

經救援後，獸醫師檢查，中華街的蒼鷹單側翅膀輕微外傷，疑似撞擊電線墜落；來自大同路的蒼鷹，發現時呈現削瘦及精神不佳。

兩隻鳳頭蒼鷹治療後逐漸康復，後送至石碇區的野鳥中途之家復健及野放訓練，也通過評估，達到野放標準，因此野放。

為避免鳳頭蒼鷹野放時發生衝突，動保處直接透過野鳥中途之家訓練籠的天窗，野放第一隻鳳頭蒼鷹；第二隻則帶至相隔2公里的二格山進行野放。2隻老鷹都立即振翅回歸自然。

農業局說，鳳頭蒼鷹身長約介於40公分至50公分間，是中型老鷹。外觀上，臉部呈灰色，身體背側為褐色，腹側為白色，且可見褐色斑紋。最明顯的特徵是，頭部後側有冠羽，也是被稱為「鳳頭」的由來。

鳳頭蒼鷹廣泛分佈在低海拔丘陵，主食是小型動物如松鼠、老鼠及小型鳥類，相當適應各種森林、果園甚至公園，都市內常見鳳頭蒼鷹。

鳳頭蒼鷹性格凶悍、領域性強，常會在領域內高空巡弋，即便其他大型的猛禽誤闖領域，鳳頭蒼鷹也會透過俯衝的方式，攻擊並驅離這些誤入領地的猛禽。

農業局長李玟表示，野鳥中途之家提供野鳥一個恢復健康、回歸自然的空間。目前設有通用野鳥訓練籠4間，猛禽訓練籠5間，至今收容上千隻的傷病野鳥。1060116

(中央社)