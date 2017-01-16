宜蘭大南澳休閒農業區 劃定公告

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宜蘭縣政府說，「大南澳休閒農業區」日前經行政院農業委員會審查通過，公告劃定，未來將結合區內農民業者共同合作，推廣與經營農業旅遊遊程。（南澳鄉景觀資料照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年1月16日

宜蘭縣政府說，「大南澳休閒農業區」日前經行政院農業委員會審查通過，公告劃定，未來將結合區內農民業者共同合作，推廣與經營農業旅遊遊程。

縣府農業處說，為發展「體驗經濟」，順應「農業轉型」，縣政府特別整合大南澳地區相關農民與業者規劃「大南澳休閒農業區」，經農委會審查通過後，已於去年12月27日公告劃定，面積共約453公頃，範圍包括蘇澳鎮南強里、朝陽里，還有南澳鄉的南澳村與碧候村。目前宜蘭縣共有15個休閒農業區，居全國之冠。

農業處表示，規劃「大南澳休閒農業區」主要目的除了結合原本已有的有機農業面向，繼續朝「永續發展」、「綠色產業」、「觀光遊憩」發展之外，也將進一步推廣食農教育與環境教育、輔導有機稻米專區、推廣低碳節能移動的載具，未來也將結合區內農民業者共同合作，推廣與經營農業旅遊遊程。

農業處說，由於國人生活型態與價值觀改變，日益轉而重視親近鄉村、生態與原民文化的休閒活動，相信「大南澳休閒農業區」可符合民眾的休閒遊憩需求。1060116

(中央社)