吳德榮：白天氣溫回升 日夜溫差大

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氣象專家吳德榮表示，白天有陽光氣溫回升、日夜溫差大。明(17日)白天起冷氣團減弱，氣溫漸回升，18日天氣回暖，這兩天西半部晴朗穩定、日夜溫差大，東半部有零星降雨的機率。

觀測資料顯示，今晨冷空氣的強度仍強，北台灣的最低氣溫，大約在攝氏13度 (淡水13.0度、宜蘭13.2度、基隆13.3度、台北13.5度)。累積雨量圖及雨量觀測資料顯示，中部以北有局部雨，山區比較明顯，涵蓋許多3千公尺以上的高山，其中應不乏已降下初雪。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新數值模擬顯示，週四(19日)鋒面南下，水氣不多，下午起北台灣仍會因地形抬升、產生雲雨而天氣轉變；週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降。週(22)日白天冷空氣減弱，氣溫回升。

週五(20日)晚至週六(21日)晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區有機會接近10度左右。

下週一(23日)另一波強度相當的冷空氣，接踵而至。各國最新模擬未來強度，都略超過目前這波，達「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)的機率頗高。1060116

(中央社)