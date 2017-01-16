吳德榮：白天氣溫回升 日夜溫差大
氣象專家吳德榮表示，白天有陽光氣溫回升、日夜溫差大。明(17日)白天起冷氣團減弱，氣溫漸回升，18日天氣回暖，這兩天西半部晴朗穩定、日夜溫差大，東半部有零星降雨的機率。
觀測資料顯示，今晨冷空氣的強度仍強，北台灣的最低氣溫，大約在攝氏13度 (淡水13.0度、宜蘭13.2度、基隆13.3度、台北13.5度)。累積雨量圖及雨量觀測資料顯示，中部以北有局部雨，山區比較明顯，涵蓋許多3千公尺以上的高山，其中應不乏已降下初雪。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新數值模擬顯示，週四(19日)鋒面南下，水氣不多，下午起北台灣仍會因地形抬升、產生雲雨而天氣轉變；週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降。週(22)日白天冷空氣減弱，氣溫回升。
週五(20日)晚至週六(21日)晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區有機會接近10度左右。
下週一(23日)另一波強度相當的冷空氣，接踵而至。各國最新模擬未來強度，都略超過目前這波，達「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)的機率頗高。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。