羅智強：國民黨的問題是核心理念失根
前總統府秘書長羅智強近日表示，蔡英文當選一年來，台灣陷入了「四壞連鎖」，即兩岸壞、經濟壞、內政壞、執政壞。然而，蔡流失的民心並沒有流向國民黨，這說明國民黨是有問題的，癥結點在於其核心理念浮萍化。
羅智強近日接受陸媒《環球時報》專訪，分析了兩岸問題與台灣的面臨之現狀，並點出意識型態的重要性，指國民黨乃至於整個台灣都缺少具有高度的「信仰」，因而陷入互相妖魔化的窘境。
羅智強說：「國民黨的問題是核心理念浮萍化，找不到根。 30年前，國民黨有中心思想，就是『三民主義統一中國』。這曾是一面最高旗幟，號召全黨一起奮鬥。可現在，『統一』的旗幟還在，但可能算不上一面大旗，黨內出現很多不同旗幟。」
他進一步說：「民進黨的的核心理念是台獨，但國民黨在乎的很多，如兩岸和平、經濟發展。國民黨內部面對一些分歧時，誰也不服誰，於是選舉時常出現分裂，而民進黨這種情況較少。蔡英文參選能贏，若是別人硬是出來搶，選民會幫蔡英文去製裁他，因選民認為分裂會傷害到他們的最高理念。這就是國民黨分裂傾向高於民進黨的原因。」
羅智強表示：「意識型態如同信仰，有人相信統一，也有人相信台獨，如果用情緒去妖魔化對方，對方也會用情緒來妖魔化你。最好的做法就是把信仰問題轉化為政策問題，而要去轉化這件事，就是必須找出一個更高的信仰。唯一的選項就是追求『兩岸人民的和平、繁榮和發展』這個方向」。
他強調：「兩岸合絕對大於兩岸分，把這樣的邏輯延伸到處理兩岸關係上，就會出現很多具建設性的政策。」
(中時電子報)
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