台東知本祕境樂山國小 保留歷史記憶

民國82年這一年，辜汪會談，確立了影響至今的92共識；這一年，歐盟正式成，捷克與斯洛伐克決裂分手，英國成功培育出全球首隻基因改造公雞；這一年，柯林頓宣布就任第42任美國總統，日本皇太子德仁親王與小和田雅子結婚；這一年，尹清楓浮出海面，軍購弊案與命案至今未破：這一年，位於台東知本偏遠山區的樂山國小宣布廢校。

跟各種世界大事比起來，樂山國小廢校一事，小到不能再小。時光匆匆過去，辜汪都已辭世，歐盟風風雨雨，柯林頓風流情史世人皆知，老婆希拉蕊跌破眾人眼鏡敗給川普....，唯一沒變的，是樂山國小就像歷史靜止般，停在民國82年。

這座建於民國66年的小學，小小一條龍的建築不到10間教室，全盛期不過100多位學生，從建校到廢校不過短短16年。然而，它卻承載了全台灣4、5年級生的共同記憶。

走進校門，已長滿雜草的校園操場，有著色彩正要斑駁的長頸鹿，憨憨笑臉，可以想見當年會有多少小孩伸長了腿要往它身上爬；一旁寫著「民族救星」的蔣中正銅像依舊完好，當年去蔣的浪潮，似乎不曾打進這座深山；石砌的洗手臺、木製的窗框、牆面上食衣住行育樂新生活運動的標語，自強救國滅共匪的海報牆，已然破敗的黑板還倔強寫著值日生姓名，霎時間，羅大佑的童年旋律似乎在耳邊響起。

池塘邊的榕樹上，知了在聲聲叫著夏天；操場邊的鞦韆上，只有蝴蝶停在上面；黑板上老師的粉筆，還在拚命嘰嘰喳喳寫個不停.....。終於，有了高年級同學那張成熟與長大的臉之後，這才知道好多的一切都已消逝在歲月裡，也還好，它仍留在回憶中，停留在樂山國小裡。

樂山國小位於知本富野集團旗下的高野酒店後方山頭，開車約15分鐘，步行前往約需1.5小時，道路頗曲折，還好沿途有指標，並可見當年漢人來此開拓的房舍並可登高望遠。

賞遊樂山國小，目前高野飯店正因應陸客流失而推出長住Long Stay專案，10天9夜兩人同行9999元且免收服務費並均附雙人份早餐，不分平假日，農曆春節期間也適用，櫃檯也可提供樂山國小旅遊資訊。

(中時)