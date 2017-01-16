川普批NATO過時 但對他還是很重要
美國準總統川普（Donald Trump）在今天出刊的訪談批判北大西洋公約組織（NATO）過時，但對他來說，還是很重要。
法新社報導，川普對德國銷售第一的「畫報」（Bild）與倫敦「泰晤士報」（The Times ）指出：「我很早就說過北約有問題。」
他說：「首先，它過時了，因為它是許多、許多年前設計的。」「其次，很多國家未付出應付的代價。」路透社報導，川普認為這樣對美國很不公平。
「我說NATO過時，我敢這樣講，是因為無法應付恐怖主義，我持續這樣大鳴大放兩天，他們就會開始說川普是對的。」
儘管如此，川普進一步表示：「雖然我這樣說，NATO對我來說還是很重要，當中有5個國家有付出所應付出的，只是，5個還不夠。」（譯者：中央社許湘欣）1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。