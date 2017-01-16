川普批NATO過時 但對他還是很重要

我要評比

美國準總統川普（Donald Trump）在今天出刊的訪談批判北大西洋公約組織（NATO）過時，但對他來說，還是很重要。

法新社報導，川普對德國銷售第一的「畫報」（Bild）與倫敦「泰晤士報」（The Times ）指出：「我很早就說過北約有問題。」

他說：「首先，它過時了，因為它是許多、許多年前設計的。」「其次，很多國家未付出應付的代價。」路透社報導，川普認為這樣對美國很不公平。

「我說NATO過時，我敢這樣講，是因為無法應付恐怖主義，我持續這樣大鳴大放兩天，他們就會開始說川普是對的。」

儘管如此，川普進一步表示：「雖然我這樣說，NATO對我來說還是很重要，當中有5個國家有付出所應付出的，只是，5個還不夠。」（譯者：中央社許湘欣）1060116

(中央社)