川普：歐盟其他國家將步英國後塵脫離

我要評比

美國準總統川普今天接受英國「泰晤士報」專訪時，稱讚英國脫離歐洲聯盟是「1件偉大的事情」，並預測其他國家將步英國後塵脫歐。他也支持1項與英國的快速貿易協定。

法新社報導，英國反歐運動健將、執政保守黨（Conservative Party）籍國會議員兼作家戈夫（Michael Gove），為「泰晤士報」（The Times）專訪川普（Donald Trump）。

川普談英國去年6月公投股歐時指出：「英國脫歐的結果將會成為1件偉大的事情。」

他提到，美國與英國達成貿易協定，將「對兩邊都有好處」。

川普說：「絕對地、非常快速地，我是英國的大粉絲，我們將會非常賣力，迅速又恰當地完成這件事。」他並證實，20日就職後很快就會會晤英國首相梅伊（Theresa May）。

計劃脫歐後，最近數月持續在尋求貿易夥伴的英國政府，將會歡迎川普對雙邊貿易協定的積極態度。

他還說，歐盟28國集團的其他國家也將步上英國脫歐後塵。

川普說：「我認為，民眾想要自己的認同。所以如果你問我，我覺得其他國家也會脫離。」

他將公投結果歸咎於難民流入歐洲。2015年有逾100萬移民湧進歐洲。

川普說：「若他們沒被迫接受所有難民，數量這麼多，以及勢必造成的所有這些問題，我想英國就不會脫歐。那是壓垮駱駝的最後1根稻草。」（譯者：中央社何宏儒）1060116

(中央社)