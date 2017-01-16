台茂新年特賣登場 單筆滿額送特別商品券
台茂購物中心2017「金雞賀歲新年特賣」20日起登場，至2月2日專區單筆滿額送特別商品券，至2月14日更聯手18家銀行推出滿額禮。
台茂購物中心表示，專區滿額送特別商品券包括1樓鞋區、品配件區分別滿2,000元送200元、6,000元送300元，還有1樓1樓及3樓指定專櫃如 MONTBLANC、GUCCI、CITIZEN、SEIKO和4樓珠寶區滿1萬元送500元。
台茂指出，至2月7日在地下2樓挑空中庭規劃TOMMY HILFIGER特賣會，秋冬男、女裝、童裝全面5折起，買4件再享8折。
台茂說，凡MORE利卡友或台茂聯名卡友推出兩波限量卡友禮，至2月14日消費滿3,000元憑卡及同卡號發票即可兌換。
鑑於美麗華戲城在台茂剛重新開幕並設置桃園首家IMAX影廳與皇家影城，2月14日也推出全館消費滿1.2萬元送市價310元電影票1張，滿2萬元、3萬元、4萬元、5萬元各送2、3 、5、6張。
(工商)
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