法國留台校友會改選 李河蟬聯會長

我要評比

法國留台校友會當地時間15日在巴黎舉辦第4屆會員大會，會中改選，由現任會長李河蟬聯會長、蔡巧如當選副會長。

駐法國代表處僑務組長林宏穎應邀出席，轉達僑務委員會的關懷，並感謝校友們熱愛中華民國、支持台灣，數十年如一日。

大會由會長李河及監事長吳端發先後進行會務及財務報告揭開序幕，隨後依章程規定進行換屆改選，結果李河及蔡巧如分別高票蟬聯及當選第4屆會長及副會長。1060116

(中央社)