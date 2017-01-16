籃網首辦台灣之夜 挺林書豪及世大運
美NBA布魯克林籃網今晚迎戰台裔球星林書豪老東家休士頓火箭，同時首次舉辦「台灣之夜」，推銷2017台北世大運，球迷還拿到豪小子公仔，吸引近2000位僑胞到場加油助陣。
列傷兵名單的林書豪晚上依舊西裝畢挺坐在場邊加油，籃網對其何時復出依舊沒有時間表。駐紐約台北經文處長徐儷文等也到場觀戰，期盼林書豪早日康復，讓廣大球迷再見投籃英姿。
拜林書豪之賜，籃網晚上首次的「台灣之夜」，入場前1萬名觀眾皆可獲林書豪公仔，球迷拿得很興奮。儘管豪小子受傷未能上場，但僑胞仍以最大熱情，替他打氣，也幫台灣加油。
除了大紐約僑民外，不少僑胞遠從康州、華府、新澤西州趕來助陣，相當感人，全為了「台灣之夜」、林書豪。晚上活動由籃網廣告商、台灣建大輪胎贊助，大紐約區台灣人社團聯合會及駐紐約台北經文處大力相挺。
新澤西州維德中文學校小朋友擔任比賽前的國歌領唱，中場休息還有富台灣味的大支饒舌歌及電音三太子演出。現場另設有台北世大運及推展台灣觀光攤位。
由於台北世大運即將在8月登場，台北市政府特別派出宣傳大使熊讚到場熱身，讓紐約客及國際友人瞭解在台灣舉行的盛會，也讓今晚籃網賽事相當具有台灣味。1060116
(中央社)
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