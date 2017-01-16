民宿業者揪藝術家　創作義賣助弱勢

目前正在日月潭向山遊客中心展出義賣作品。（沈揮勝攝）

日管處副處長陳志賢（右起第三人，面對鏡頭）向參觀者解說義賣活動緣由。（沈揮勝攝）

應邀畫家去年11底在日月潭寫生時，當時的情況。（沈揮勝攝）

應邀畫家去年11底在日月潭寫生時，當時的情況。（沈揮勝攝）

國際級畫家劉木林，在日月潭文武廟當眾揮毫。（沈揮勝攝）

「南投縣日月潭民宿發展協會」37家民宿業者，去年11月邀請全台37名頂級畫家進駐日月潭寫生創作，並各捐出1件作品，即日起到3月30日，在日月潭向山遊客中心日昇月恆畫廊展出義賣，所得捐給縣政府愛心專戶，用以幫助弱勢。

「讓人感動，行善最樂！」新北市「陽春藝事館」館長胡九鼎、港澳台美協榮譽理事杜秋霞，以及日月潭日光湖畔梅荷園負責人王君堯表示，旅宿業者與藝術家透過繪畫作公益，在台灣算是1種新的創舉與嘗試，讓社會見溫馨，格外有意義！

知名畫家劉木林、張柏舟、郭正宏、姚植傑、Mina Huang、陳炎良、曾韻珊、裴之瑄、劉秀貞、許民盛等37人是在去年11月底透過在地畫家朱啟助牽線，由37家日月潭民宿接待食宿、日管處及縣政府引領見證日月潭及周邊景點之美。

上個月在魚池國中辦成果展並各捐畫1幅，日管處副處長陳志賢及民宿協會理事長賴聰耀安排在向山舉行「南投縣民宿慈善藝術節‧日月潭美術嘉年華」義賣展，認養價在8000元到12萬元之間。認養專線：0921-898913賴聰耀，或0931-451222總幹事蘇靖。

(中時)