民宿業者揪藝術家 創作義賣助弱勢
「南投縣日月潭民宿發展協會」37家民宿業者，去年11月邀請全台37名頂級畫家進駐日月潭寫生創作，並各捐出1件作品，即日起到3月30日，在日月潭向山遊客中心日昇月恆畫廊展出義賣，所得捐給縣政府愛心專戶，用以幫助弱勢。
「讓人感動，行善最樂！」新北市「陽春藝事館」館長胡九鼎、港澳台美協榮譽理事杜秋霞，以及日月潭日光湖畔梅荷園負責人王君堯表示，旅宿業者與藝術家透過繪畫作公益，在台灣算是1種新的創舉與嘗試，讓社會見溫馨，格外有意義！
知名畫家劉木林、張柏舟、郭正宏、姚植傑、Mina Huang、陳炎良、曾韻珊、裴之瑄、劉秀貞、許民盛等37人是在去年11月底透過在地畫家朱啟助牽線，由37家日月潭民宿接待食宿、日管處及縣政府引領見證日月潭及周邊景點之美。
上個月在魚池國中辦成果展並各捐畫1幅，日管處副處長陳志賢及民宿協會理事長賴聰耀安排在向山舉行「南投縣民宿慈善藝術節‧日月潭美術嘉年華」義賣展，認養價在8000元到12萬元之間。認養專線：0921-898913賴聰耀，或0931-451222總幹事蘇靖。
(中時)
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