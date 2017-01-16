陽岱鋼求突破 「七變」打擊動作練打
轉戰讀賣巨人、正備戰新賽季的陽岱鋼，為達成3成打擊率的目標，他除了向前輩們討教，還在練習過程中，玩起了「模仿秀」，據日媒報導，他昨在巨人球場自主訓練時，用七種打擊型態練打188球，並模仿前西武強打游擊手、現效力歐力士中島宏之，以中島過去跟現在的動作投身訓練。
《報知體育》報導，陽岱鋼昨練習了七種動作，包括原有動作、中島打法，中島的滑步、收打、開放式站姿、握短棒打投手近距離速球、鐘擺打法；會以這樣訓練的目的，他表示，「為面對比賽的不同狀況，掌握多種不同的動作會比較好。」
練習過程中，陽岱鋼以中島過去與現在的打擊姿勢，頻頻把球打得強勁；接著投打對決時，他也先用過去中島身體朝向捕手、高抬腿的動作，兩好球後則採中島現行的滑步方式揮擊。其實兩人的動作，本就有些相似，而為何是參考中島的動作做打擊微調？陽岱鋼解釋，是為了讓揮棒更簡潔，所以這樣練習。
陽岱鋼從在火腿時期，就不斷透過模仿幫助自己成長，包括軟銀的內川聖一等一流打者，都是他仿效的對象。如今到了巨人，除模仿中島，他還期望能從游擊手坂本勇人、強打捕手阿部慎之助、龜井善行等前輩們身上，偷學幾招打擊技巧。
有趣的是，陽岱鋼在傳接球時，還學起田中將大、達比修有等強投的動作，他認為這樣的訓練，能有助用到身體的力量，提升傳球的功力。朝不動中外野、3成打擊率的目標邁進，陽岱鋼對新球季充滿期待，而他身披巨人戰袍的首戰，預計是2月12日的第一次隊內紅白戰。
(中時電子報)
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