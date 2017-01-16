倉木麻衣臉垂、法令紋明顯 遭批變老劣化

倉木麻衣平時創作音樂外，也積極參與公益活動。(圖／翻攝自推特)

倉木麻衣被指變老劣化。(圖／翻攝自YOUTUBE)

日本美聲歌姬倉木麻衣出道18年，唱過無數經典歌曲，近日她久違上電視節目，卻被網友指她臉略微浮腫、法令紋明顯，狠批她變老劣化。

倉木麻衣日前到音樂節目《MUSIC FAIR》演出，卻被發現她雙頰明顯下垂，法令紋也變深，看上去比實際年齡老了不少，34歲卻已有大嬸的氣息，讓不少毒舌網友狠批她劣化嚴重。

不過有粉絲出面力挺，認為應該只是角度問題，並提到她積極參與公益活動，大讚她人美心也美，依舊是大家心中的女神。

(中時電子報)