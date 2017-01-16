蕭淑慎認愛被當小三 25歲鮮肉求婚超展開
現年40歲的蕭淑慎去年底被拍到與一個鮮肉男親暱互動外出，第一時間她強調僅是朋友，可隨後男方在網上公開激吻照，證實兩人戀情。事隔不到三個月，年僅25歲的梁男今(16日)凌晨在臉書發出長文，正式對蕭淑慎求婚！
蕭淑慎與梁男的戀情公開後，隨後就被爆料前妻在網上留言自己被劈腿，蕭淑慎更被揶揄是「蕭阿姨」，她甚至遭指是小三身分。但這些都無損梁男與蕭淑慎的感情，當時她也透過經紀人表示自己是在男方離婚後才認識，且她雖強調兩人僅是朋友關係，可梁男隨後就在網上公開親暱照。
而梁男今日凌晨更在臉書發表長文，強調這是「今天是很重要的一天，不平凡的一天」，他稱自從認識蕭淑慎後，「聽妳說的過去及經歷，讓我感到心疼，很抱歉妳的過去我無法參與，但今天起妳的未來我永遠都會在！」更說自己過去離過婚、犯過錯，但這些他都想清楚了，強調不想再浪費一分一秒與蕭淑慎的時間。最後直接點名蕭淑慎，問她「妳願意嫁給我，嫁給我梁OO嗎？」從被當小三在撇清是朋友關係，最後被小鮮肉求婚，蕭淑慎的戀情也的確是超展開。
蕭淑慎小男友求婚全文:
「今天是很重要的一天，不平凡的一天」
2017/01/16 4:30
2017年 新氣象 新景象 在過年前⋯
我要做一件事情 和她一起面對未來的一切。
曾經想過這件事情要浪漫 要很特別或者在海邊 ，
人多或人少 要多麼盛大等⋯但我選擇在這兒。
在這兒與世界接軌的大平台。
蕭淑慎 小姐
至(自)從認識妳 瞭解妳 聽妳說的過去及經歷，
讓我感到心疼 很抱歉妳的過去 我無法參與，
但今天起妳的未來我永遠都會在。
懷疑？
有時常常想 我有什麼資格 憑什麼 說：
愛甚至擁有妳？
離婚過 犯錯過 無論事業或情感
不過這個答案我想 我清楚了。
想太多！
大部分的人認為 我們倆一定有什麼可圖？
炒新聞嗎？ 為了利嗎？為了爽？還是？
但通通都不是。
這樣的妳。
這段時間 謝謝有妳⋯
無論我貧或富，健康或不健康，
有地方住或沒有地方住，
有東西吃或沒東西吃等⋯
妳始終待在我身邊不離不棄。
面對。
我很清楚知道 當我做了這件事情⋯
後面會有帶來多少的評論 但那些都不重要了！
重要的是陪伴與懂得比愛情更來的重要，
當能夠找到遇到陪伴和懂得的妳，
那我還在等什麼？
感謝。
說真的我很感謝最近吵的很兇的一家公司
「因為Uber讓我遇見了妳」
也誠心希望台灣能夠合法化，
若這都無法合法 那什麼叫違法？
妳懂的。
社會標準？
媒體 過往 報章 雜誌 朋友 家人
曾經想過為妳澄清許多的事情，
我試著去說些什麼⋯
但現在發現不必要了 不需要的，
因為 我好好的疼妳 才是最重要的。
什麼是愛？
包容？忍耐？年紀？經歷？同性？異性？互相？
接受？同情？付出？自私？任性？霸道？⋯⋯
「愛是什麼？愛 是無條件。」
因為愛所以步上婚姻，進入婚姻組織家庭。
結婚是個非常慎重的決定，
ㄧ個給對方的互相扶持照顧的承諾，
不論如何都能共同承擔與享受。
淑慎：
不想多說奇奇怪怪的甜言密語⋯但想對妳說
我再也捨不得去浪費一分一秒，
在沒有規劃的流逝，我必須帶著我們和⋯
讓我們的畫面明確，讓我們擁有一個充滿愛的家，屬於我們的家。
對了提醒妳 不是要說我有多好，
而是要告訴妳 我有很多缺點哦
所以想問妳 蕭淑慎：
妳願意嫁給我 嫁給我 梁OO嗎
(中時電子報)
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