蕭淑慎認愛被當小三 25歲鮮肉求婚超展開

我要評比

蕭淑慎與梁男事後公開照片認愛。（圖／取自梁男Instagram、臉書）

現年40歲的蕭淑慎去年底被拍到與一個鮮肉男親暱互動外出，第一時間她強調僅是朋友，可隨後男方在網上公開激吻照，證實兩人戀情。事隔不到三個月，年僅25歲的梁男今(16日)凌晨在臉書發出長文，正式對蕭淑慎求婚！

蕭淑慎與梁男的戀情公開後，隨後就被爆料前妻在網上留言自己被劈腿，蕭淑慎更被揶揄是「蕭阿姨」，她甚至遭指是小三身分。但這些都無損梁男與蕭淑慎的感情，當時她也透過經紀人表示自己是在男方離婚後才認識，且她雖強調兩人僅是朋友關係，可梁男隨後就在網上公開親暱照。

而梁男今日凌晨更在臉書發表長文，強調這是「今天是很重要的一天，不平凡的一天」，他稱自從認識蕭淑慎後，「聽妳說的過去及經歷，讓我感到心疼，很抱歉妳的過去我無法參與，但今天起妳的未來我永遠都會在！」更說自己過去離過婚、犯過錯，但這些他都想清楚了，強調不想再浪費一分一秒與蕭淑慎的時間。最後直接點名蕭淑慎，問她「妳願意嫁給我，嫁給我梁OO嗎？」從被當小三在撇清是朋友關係，最後被小鮮肉求婚，蕭淑慎的戀情也的確是超展開。

蕭淑慎小男友求婚全文:

「今天是很重要的一天，不平凡的一天」

2017/01/16 4:30

2017年 新氣象 新景象 在過年前⋯

我要做一件事情 和她一起面對未來的一切。

曾經想過這件事情要浪漫 要很特別或者在海邊 ，

人多或人少 要多麼盛大等⋯但我選擇在這兒。

在這兒與世界接軌的大平台。

蕭淑慎 小姐

至(自)從認識妳 瞭解妳 聽妳說的過去及經歷，

讓我感到心疼 很抱歉妳的過去 我無法參與，

但今天起妳的未來我永遠都會在。

懷疑？

有時常常想 我有什麼資格 憑什麼 說：

愛甚至擁有妳？

離婚過 犯錯過 無論事業或情感

不過這個答案我想 我清楚了。

想太多！

大部分的人認為 我們倆一定有什麼可圖？

炒新聞嗎？ 為了利嗎？為了爽？還是？

但通通都不是。

這樣的妳。

這段時間 謝謝有妳⋯

無論我貧或富，健康或不健康，

有地方住或沒有地方住，

有東西吃或沒東西吃等⋯

妳始終待在我身邊不離不棄。

面對。

我很清楚知道 當我做了這件事情⋯

後面會有帶來多少的評論 但那些都不重要了！

重要的是陪伴與懂得比愛情更來的重要，

當能夠找到遇到陪伴和懂得的妳，

那我還在等什麼？

感謝。

說真的我很感謝最近吵的很兇的一家公司

「因為Uber讓我遇見了妳」

也誠心希望台灣能夠合法化，

若這都無法合法 那什麼叫違法？

妳懂的。

社會標準？

媒體 過往 報章 雜誌 朋友 家人

曾經想過為妳澄清許多的事情，

我試著去說些什麼⋯

但現在發現不必要了 不需要的，

因為 我好好的疼妳 才是最重要的。

什麼是愛？

包容？忍耐？年紀？經歷？同性？異性？互相？

接受？同情？付出？自私？任性？霸道？⋯⋯

「愛是什麼？愛 是無條件。」

因為愛所以步上婚姻，進入婚姻組織家庭。

結婚是個非常慎重的決定，

ㄧ個給對方的互相扶持照顧的承諾，

不論如何都能共同承擔與享受。

淑慎：

不想多說奇奇怪怪的甜言密語⋯但想對妳說

我再也捨不得去浪費一分一秒，

在沒有規劃的流逝，我必須帶著我們和⋯

讓我們的畫面明確，讓我們擁有一個充滿愛的家，屬於我們的家。

對了提醒妳 不是要說我有多好，

而是要告訴妳 我有很多缺點哦

所以想問妳 蕭淑慎：

妳願意嫁給我 嫁給我 梁OO嗎

(中時電子報)