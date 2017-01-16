美總統就職系列(2)川普來了：罵歸罵 人民幣還是要賺

川普一邊對中國放狠話，但他的企業打算賺人幣的腳步卻從不停歇。圖為川普當選時大陸媒體在頭版上大幅報導。（圖／美聯社）

川普對中國屢放狠話，但川普企業在大陸擴展的腳步卻不停歇。中國領導人能讓他這麼順心如意嗎？圖為川普(左)與習近平(右)。（圖／美聯社）

川普曾以「我們的敵人」來稱呼中國，並指責中國是美國貿易上的威脅、偷走美國的工作機會，不過，至少從過去8年來的動作來看，川普的企業從未停止跟中國做生意的腳步。

《華盛頓郵報》曾報導，雖然商業談判還沒有具體成果，川普飯店集團預測明年將會在大陸新開張20至30家豪華酒店，這表示川普的手下得跟他所不信任的中共進行相當複雜而冗長的談判。

12月中，川普在推特上表示，在總統任上「不會有新的買賣」，現在尚不知這話所指的是不是川普飯店集團，該集團與政權交接小組都不願對此事發表評論。

報導說，如果川普企業在中國持續推動其擴張計畫，即便這些計畫是在他卸任後才付諸實施，都意味著川普總統必須跟這個美國最重要的外交對手進行商業談判，因此不論川普對中國的政策是好是壞，就算一切都攤在檯面上，還是難以避免利益衝突的問題。

「外商在中國做生意非常難」，新世界華美房地產開發公司副總經理劉學美表示，「如果要搞政治，就不要在中國做生意。」她說，中國官場麻煩太多了，如果跟中國關係不好，你的項目不可能獲批，中國政府很難打交道，蓋一棟大樓要克服很多官場上的障礙。

現在川普要跟中國做生意就更困難了，起因是川普接了蔡英文總統的恭賀電話，不只稱呼她為「台灣總統」，還公開質疑美國的一中政策，動搖了30多年來中美外交關係的基礎。

根據媒體報導，川普曾在大選前一個月派了一組人到台灣，他們訪台期間還會見桃園縣長鄭文燦商談有關桃園航空城開發案的議題。不過川普企業表示，在蔡英文與川普通過電話後，該公司目前不打算在台灣推動新的計畫，也沒有授權任何團體就開發計畫與台灣方面洽商。看來川普企業的興趣已大幅轉向，大陸可觀的市場潛力顯然把台灣比了下去。

川普對中國的興趣趣始自於2005年，當時他正在多個企業中推動「川普(Trump)」品牌，包括房地產與酒店。建立品牌極不容易，十多年下來雖小有成果，卻完全比不上他在競選總統期間所獲得的知名度。

2008年香港《南華早報》曾報導，川普酒店曾與中國恆大地產、香港東方地產集團共同在廣州投資一處地標性的辦公樓群，美國公共電視(NPR)則報導說，一個月後該項目因恆大地產退出而告終。

2012年川普飯店集團在上海成立了亞洲首個代表處，設有10名工作人員。該集團營運長佩卓斯(Jim Petrus)表示，將於2030年之前在中國新成立30家酒店，不久後負責全球酒店開發與併購的資深副總溫裴利(Todd G. Wynne-Parry)亦在新聞記者會上說，川普集團認為大中華地區是具有高度潛力的市場，因此列為優先發展地區。而大中華地區一向意指大陸、港澳與台灣。

美國大選前的10月，大陸媒體曾報導，川普酒店集團的執行長丹吉格(Eric Danziger)在香港的亞太旅館業大會上重提在大陸20~30個城市開辦酒店，當然會包括北京、上海等主要大城市，不過他沒有說明具體時間。如果此一計畫屬實，川普若未處理好中美關係，擴展計畫的命運恐將有天壤之別。萬科地產集團副總廖駿表示，國營地產公司在市場上佔有大量份額，私營地產商也要看政府的臉色行事，如果中美關係惡化，川普就不可能在中國做生意。中國企業家都很重視聲譽，一旦中美打起貿易戰爭，沒有人敢去住川普的酒店。

在中國經營豪華酒店很困難嗎？豪華酒店業從中國開始打擊貪腐後，生意就一落千丈，有些酒店甚至主動把星級摘掉，以免政府官員不敢上門消費。

香港一位酒店顧問諮詢業者表示，“Trump”這個名稱在大陸還未推展其事業規模，僅僅是眾多名稱品牌之一。萬科地產的廖駿指出，他在地產界從未聽聞川普企業名號，直到兩年前去拉斯維加斯才認識川普酒店。從國際品牌的角度來看，一般人還是比較信賴像萬豪、喜來登這些酒店品牌，大陸民眾知道川普酒店的人很少。

但是川普現在中國已家喻戶曉，川普雖表示在其任內「不會有新的交易案」，而且要將他的企業交給他的兒子去處理。不過前幾任美國總統的政治顧問們都認為，總統跟國內外各種生意對手往來會有利益衝突之嫌，而且也違反美國憲法的薪酬條款。

川普酒店在中國的投資進展並不順利，2013年它與中國國家電網公司簽了諒解備忘錄，準備合作投資在北京鬧區一處包含豪華酒店、公寓、商業辦公大樓的綜合開發案。據法新社報導，川普的大中國事務辦公室前主任魯比．邱(Robbu Qiu)指出，這個長達15年的合作案潛在價值約1億到1.5億美元。不過因為國家電網公司遭到反貪腐調查，該案已經暫停。國家電網公司尚未對此發表評論，在北京國貿的建築工作人員則表示，大約6個月前大部份工程已停止施工。

川普在推特上對中國絲毫不假辭色，聲稱中國是「敵人」，破壞了美國人的生活方式，要用強硬手段對付，「不能為了幾紙小小的合約就去討好中共」。雖然狠話連篇，但川普企業與中國國營企業合作的案子還是照樣進行，在國家電網合作案之外，紐約川普大樓裡最大的房客就是中國國營的工商銀行，他們包下了整個第20層樓。據彭博社報導，中國工商銀行的租約每年為川普企業貢獻150萬美元（台幣4,900萬元），合約將於2018年到期，屆時川普總統手下的企業將決定如何跟這位大房客續約。

美國會民主黨議員已就川普企業在中國擴展的利益衝突問題磨刀霍霍，馬里蘭州民主黨眾議員柯明斯(Rep. Elijah E. Cummings)公開表示，川普要保留電視節目「誰是接班人」的製作人名義，這個問題不大，不過與外國有生意往來就另當別論了。他說，「我擔心像巴林、中國、土耳其、阿根廷、新加坡等國的政府官員可能會把整層的川普酒店包下來，或是在川普大樓付出超高額租金，外國銀行則提供低利貸款，開發項目審批給予方便等等，這些都可以用來拉攏跟新一屆政府的關係。」

不過事情還是有樂觀的一面，有些企業界領袖私下表示，如果對在中國擴展事業很有興趣，川普應該會避免與中國發生兩敗俱傷的貿易大戰。

(中時電子報)