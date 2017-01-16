霧霾再襲 北京發空汙黃色預警

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隨著霧霾再度籠罩中國大陸華北、東北等地，北京官方今天啟動空氣重汙染黃色預警。北京代理市長蔡奇指出，治理空汙是迫切任務，北京政府要採取「超常規措施」。

北京市環境保護局官方微博「環保北京」15日深夜發文說，根據監測與預報分析，北京16日空氣品質預估逐步達重度汙染水準，預計17日入夜後受冷空氣影響，空氣品質將逐步改善。

北京市空氣重汙染應急指揮部辦公室為此發布空氣重汙染黃色預警，並於16日凌晨0時啟動。「黃警」期間，室外噴漆粉刷、建築拆除等施工作業必須暫停。

根據大陸中央氣象台官網，大陸華北、東北地區中南部及陝西等地上午出現輕霧或霾，並伴有輕到中度汙染，河北中南部、山西、陝西中部等地有重度汙染。北京城區空氣品質為良或有輕度汙染。

中新網報導，蔡奇15日在中國人民政治協商會議北京市第12屆委員會第5次會議召開的座談會上說，治理大氣汙染是北京治理環境方面最迫切、最緊要的任務，且是一場持久戰。

他表示，北京政府必須全力以赴採取「超常規措施」治理空汙，也希望得到民眾的理解、參與、配合。1060116

(中央社)