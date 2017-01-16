川普談移民政策 批梅克爾犯災難性錯誤
美國總統當選人川普今天在英國「泰晤士報」和德國「畫報」（Bild）的訪談中說，德國總理梅克爾犯下「災難性錯誤」，讓無證移民入境。
法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）表示，「我認為她犯了一個非常災難性的錯誤，接受所有這些非法移民，無論他們從何而來都照單全收」，但他也說自己「非常尊敬」梅克爾（Angela Merkel），仍認為她是最重要的世界領袖之一。
梅克爾2015年開放德國門戶，因應所謂「巴爾幹路線」（Balkan route）沿途國家面臨移民借道前往西歐的龐大壓力後，約有89萬移民進入德國，當中許多人逃離敘利亞內戰戰火。
起初支持聲浪相當龐大，但開放的後果引發疑慮，也使得反移民的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）民調攀升10%到15%。
一位國會議員週末因為梅克爾的難民政策，決定離棄她旗下的中間偏右基督教民主黨（CDU）。梅克爾9月尋求連任，料將面臨硬仗。
儘管川普承認梅克爾是「了不起的領袖」，這位共和黨人說，她的政策為德國帶來的種種後果，「讓人印象深刻」。
德國首都柏林去年12月19日發生耶誕市集恐攻，歹徒挾持卡車衝撞造成12人喪生。嫌犯艾姆里（Anis Amri）是突尼西亞人，2011年取道義大利進入歐洲，犯案前曾坐牢4年。（譯者：中央社盧映孜）1060116
(中央社)
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