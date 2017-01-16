大學教學卓越10年 高東屏8校展成果
教育部教學卓越計畫走過10年，高屏及台東地區8所夥伴大學師生日前生走出校園齊聚高雄，藉由動靜態展演及闖關等活動，展現成果，並為高等教育現況提出建言。
高東屏區域教學資源中心日前在高雄夢時代購物中心舉辦「跨拾代－教學卓越成果展」，有學生才藝表演、靜態食物展、高教論壇、闖關集點贈獎及抽獎等活動，參展各校學生使出渾身解數展現卓越教學成果，增添現場歡樂氣氛，吸引不少民眾參觀及參與。
高東屏區域教學資源中心是由國立中山大學擔任聯繫樞紐，集結高雄醫學大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、義守大學、實踐大學高雄校區、國立屏東大學及國立台東大學，共構資源整合分享平台及機制，相互學習成長，邁向教學卓越。
教育部高等教育司科長李政翰表示，未來學習跨越空間、界線，引導學生自主學習，教育部也規劃高教發展藍圖，提升學生職能發展。
中山大學校長鄭英耀說，創新教學時代，數位學習無所不在，因應台灣人才培育轉型，大學教育需將學術專業轉化為產業動能，引導學生創造未來。
高醫大校長劉景寬指出，知識經濟時代攸關國家競爭力，大學校際合作必須以科學教育作為翻轉核心。1060116
(中央社)
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