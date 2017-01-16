為美安全著想 中情局長警告川普慎言
美國總統當選人川普將於1月20日舉行就職典禮，但語不驚人死不休的大砲性格，讓他備受抨擊。對此，美國中央情報局局長布倫南（John Brennan）警告川普為了國家安全著想，上任之後講話要小心。
川普一向言辭犀利，當選美國總統後依舊不改，且愛用知名的社群網站推特(Twitter)發表意見、批判的他，就職後也不打算關閉帳號。
川普多次發言，皆引發國際軒然大波，國內各界都深表憂慮。中情局局長布倫南在電視節目上表示，再過幾天，他(川普)就會成為全世界最有權力的人，為了國家安全著想，他應該放棄用Twitter發言，他有責任保障美國的安全和權益。
布倫南認為，川普不假思索的說話，不能保障國家的利益，因此，川普要知道，無論他做什麼或說什麼，都可能對美國帶來深遠影響，這不只是關於他自己，而是整個美國。
至於美國情報機構報告稱，俄羅斯總統普丁疑曾試圖利用駭客攻擊干預美國大選。川普稱駭客攻擊對大選結果沒有影響，並質疑情報機構的調查結論。
日前有媒體報道，俄羅斯掌握了川普一些醜聞。川普指責美國情報機構洩漏假消息，同納粹德國無異。布倫南回應：「他將情報機關比喻作德國令我感到憤怒，那些資料早已公開眾人皆知，他不能誣衊情報機關洩漏資料。」
(中時電子報)
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