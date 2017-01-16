川普：若與俄達減核武協議 願結束制裁

我要評比

「泰晤士報」（The Times）報導，美國總統當選人川普表示，他將提議結束對俄羅斯制裁，交換條件是與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）達成裁減核武的協議。

川普接受「泰晤士報」訪問時表示，他希望全球兩大核武國家美國和俄國可以「大幅削減」核武庫。

「泰晤士報」引述川普的話報導：「他們對俄國制裁，看看我們是否能跟俄國達成一些不錯的協議。我認為應該裁減核武，進行大幅削減，這是一部分。」

川普說：「但因為制裁的關係，俄國現在傷得很厲害。但我認為可以發生某些事情，讓很多人從中受益。」

「泰晤士報」報導，川普也批評俄國干預敘利亞內戰，且說這是「非常不好的事」，造成「糟糕的人道主義狀況」。（譯者：中央社陳昱婷）1060116

(中央社)