新媒體藝術展 台中軟體園區展出

台中軟體園區Dali Art藝術廣場台灣文創藝術博覽會」規劃「感同身受」新媒體藝術展，邀請多國藝術家合力展出多組作品，讓民眾體驗新媒體藝術與傳統藝術的不同之處。（台中軟體園區提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年1月16日

台中軟體園區Dali Art藝術廣場台灣文創藝術博覽會」規劃「感同身受」新媒體藝術展，邀請多國藝術家合力展出多組作品，讓民眾體驗新媒體藝術與傳統藝術的不同之處。

「感同身受」新媒體藝術展邀請台灣、美國、印度及日本等多國新銳藝術家展出多組作品，即日起至2月12日於台中軟體園區 Dali Art藝術廣場展出。

台灣新媒體藝術的首批藝術家之一的林俊廷，所展出的「花靈-華顏」作品，利用投影機及紅外線感應裝置，站在螢幕前方欣賞作品時，畫面當中的牡丹花將會緩緩綻放，搭配飛舞的蝴蝶，讓觀看者感覺到濃濃的傳統文人氣息。

來自美國藝術家丹尼爾‧羅森的藝術作品「雪鏡Snow mirror」利用攝影機與投影機，讓參觀者能夠和作品進行互動。當參觀者站於指定區域內，由雪紡紗所製成的投影布幕便會呈現參觀者的影像。

丹尼爾‧羅森認為，人與作品的互動代表著一種交流與對話，觀眾的介入讓畫面產生如動畫的變化，更因為觀眾的參與，讓這件作品更為完整。

40歲以後才開始專心當一名全職藝術家的台灣本地藝術家梁任宏，從早期的機械動力創作，到後來因為關心全球的氣候變遷與這片土地的環境問題，作品轉變為以自然動力或人力來驅動，展現不插電或不消耗能源的藝術創作。

此次他展出的互動裝置「反ㄧㄥˋ派」，亮眼的全金屬外觀，透過獨特的設計，輕輕推動即可多向轉動，呈現動態藝術風貌。而其獨特的展品名稱「反ㄧㄥˋ派」，則來自於作品的特色。「ㄧㄥˋ」可以解讀為作品材質的「堅硬」，或是運動時所呈現的「反應」，以及反射在作品上的「照映」。1060116

(中央社)