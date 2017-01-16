預防復發 癌症康復者小心代謝症候群

癌症患者治療完後，有些人積極改變生活習慣，有些人飲食運動習慣仍不佳，醫師提醒，癌友普遍有代謝症候群的風險，而代謝問題都會增加癌症復發與其他心血管，或第二癌症的風險。

衛生福利部台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎指出，根據最新研究，癌症診斷後，癌友的飲食、運動、體重、腰圍都會影響癌症癒後，目前已知會增加乳癌、大腸癌、攝護腺癌復發與死亡風險。

廖志穎表示，台中醫院調查民國105年100位乳癌康復者，近40%有血糖升高胰島素阻抗的狀況，50%有膽固醇異常狀況，更有12%癌友達糖尿病診斷，代表著癌友普遍有很高代謝症候群的風險，而這些代謝問題都有機會增加癌症復發與其他心血管，或第二癌症的風險。

廖志穎也呼籲，癌症康復者要積極改變飲食結構、運動模式，治療後不是只有常規的腫瘤指數、影像檢查，真正能幫助自己預防復發方法是改變生活模式。1060116

(中央社)