「川普行情」就職畫句點？專家看法分歧
美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，市場關心「川普行情」（Trump rally）能否維持動能。空方認為，美股接近歷史高點，已反映利多氛圍，就職典禮可能利多出盡，為這波漲勢劃上句點；多方則看好川普成長政策有利經濟，預期企業獲利將回升，美股回檔反而是買進機會。
自從川普上任以來，美股頻頻走高，截至1月11日止，標普500指數漲了6.76％；小型股漲幅更高達15.23％。但隨著近來漲勢趨緩，市場也擔心川普就職後股市將出現賣壓。
據《聯合報》報導，摩根士丹利審慎看待「川普行情」，認為美國升息、美元升值及歐洲選舉都不利美股，就職日是減碼時機。羅素投資集團則認為，美股價位已被高估，未來資金將轉向債市或新興市場。另外，由於美國今年會還2～3次升息，多數投資人都認為，美國升息將不利於股市表現。
相較之下，多方認為「川普行情」在就職後還會持續，指出最近美股跌後反彈，上周那斯達克指數再創新高，就是股市強勢的重要信號。摩根投信說，因川普主張「美國優先」以及「降稅」等，這些主張將提振美國內需，預期在川普未來準備擴大基礎建設和稅務改革等新政下，中小企業將是最大受惠者，預期補漲行情可期。
BMO資本市場分析，美股正處於大多頭的中段，回檔反而提供買進機會。Mezo資產管理則認為，歐洲及日本央行持續寬鬆，美股多頭沒有理由就此結束。
(中時電子報)
關鍵字：川普行情
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