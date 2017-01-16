習近平到訪瑞士 32親藏人士示威被捕

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中國大陸國家主席習近平到訪瑞士之際，瑞士警方今天拘留32名抗議西藏現況的示威人士。

法新社報導，瑞士首都伯恩警方聲明說，1名抗議者將易燃液體倒在身上，所幸維安人員及時阻止點火自焚，隨後將他拘捕。

習近平前來瑞士進行2天雙邊會談，接著將於達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表演說。WEF為政治、商業與文化精英的年度會談，習近平是首位蒞臨WEF演說的中國大陸領袖。

根據瑞士通訊社，抗議活動事前經過警方許可，約有400人參加，包括西藏流亡人士與瑞士的西藏支持者。

路透社報導，警方表示，為國是訪問設置的安全區域附近，數人未能遵從警方指示而遭拘捕。

警方發言人說：「安全起見，已將32人拘捕。」

西藏青年大會歐洲分會發言人達卡爾（Mimpara Dhakyel）說：「西藏的情況日益嚴重，我們的同胞受到迫害和禁錮。」（譯者：中央社周莉芳）1060116

(中央社)