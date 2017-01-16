舊金山市長駁登機接待蔡總統
舊金山華裔市長李孟賢今天(美西時間周日)特別澄清指出，蔡英文總統於1月13日至14日在舊金山過境期間，舊金山市長李孟賢並未「接機」與「登機」接待她，亦未接見該代表團。
舊金山市長新聞辦辦公室今天指出，「蔡英文女士抵達舊金山國際機場時，舊金山市長李孟賢並非在場，亦無接見其訪問團」。
舊金山市長李孟賢辦公室新聞辦副主任林偉浩今天對本報記者指出，台灣媒體錯誤的報導指「舊金山市長華裔李孟賢皆登機接機」。
林偉浩對本報記者證實，該訪問團事先確有與舊金山市長李孟賢辦公室聯絡與邀請，但經考量之後，已予惋拒。
舊金山華裔市長李孟賢在蔡英文總統過境舊金山期間，不僅在蔡抵達之13日當晚未至舊金山國際機場接機，也未出席蔡總統於14日在凱悅酒店的午宴。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。