舊金山市長駁登機接待蔡總統

我要評比

舊金山市長李孟賢(圖中戴墨鏡者)今天特別撇清，反駁有關他登上飛機接蔡英文總統的報導。(資料照片/陳子巖攝)

舊金山華裔市長李孟賢今天(美西時間周日)特別澄清指出，蔡英文總統於1月13日至14日在舊金山過境期間，舊金山市長李孟賢並未「接機」與「登機」接待她，亦未接見該代表團。

舊金山市長新聞辦辦公室今天指出，「蔡英文女士抵達舊金山國際機場時，舊金山市長李孟賢並非在場，亦無接見其訪問團」。

舊金山市長李孟賢辦公室新聞辦副主任林偉浩今天對本報記者指出，台灣媒體錯誤的報導指「舊金山市長華裔李孟賢皆登機接機」。

林偉浩對本報記者證實，該訪問團事先確有與舊金山市長李孟賢辦公室聯絡與邀請，但經考量之後，已予惋拒。

舊金山華裔市長李孟賢在蔡英文總統過境舊金山期間，不僅在蔡抵達之13日當晚未至舊金山國際機場接機，也未出席蔡總統於14日在凱悅酒店的午宴。

(中時電子報)