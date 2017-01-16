高速衝撞縣府外牆　車毀人傷醉男否認酒駕

蕭姓男子赤腳坐路旁打手機聯絡親友，但否認酒駕。（陳慶居攝）

休旅車衝撞縣府但遭外牆，安全氣囊爆開，車內還留隻拖鞋。（陳慶居攝）

休旅車底盤和車頭幾乎全毀。（陳慶居攝）

苗栗市蕭姓男子，16日凌晨疑似酒駕，開休旅車行經縣政府第一辦公大樓後方三岔路口，未及時左轉或右轉，就高速直衝人行道外牆，一路撞倒路樹和路燈，休旅車也幾乎全毀。蕭男酒測值1.23毫克，但他否認酒駕，辯稱是朋友開的車。

警方初步調查，一輛白色休旅車今日凌晨1時許，由苗栗市英才路往縣府方向行駛，行經與自治路和府東路的T字路口時，高速直衝縣府外側人行道，撞倒南洋杉和福木各1株，1盞LED路燈也被連根拔起，另面反光板也毀損，休車底盤和車頭幾乎全毀，2顆安全氣囊也爆開。

苗栗警分局北苗派出所警網據報趕抵現場，見現場一片凌亂，只見34歲的蕭姓男子赤腳坐在路旁打手機，蕭男坦承喝酒，走路還搖搖晃晃，但他辯稱是朋友開的車，人跑掉了，讓他很頭疼。蕭僅臉頰挫傷，仍留院觀察。

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(中時)