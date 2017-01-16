宋承憲新劇師任堂中暢遊中世紀歐洲
南韓SBS電視台今天發布即將播出的全新週三週四連續劇「師任堂：光的日記」最新劇照，男主角宋承憲身著朝鮮王朝時代的韓服穿越中世紀歐洲，展現東方魅力。
南韓「亞洲經濟」指出，劇照中只見宋承憲身著傳統韓服現身義大利，他手裡拿著畫筆正在勾勒美好畫卷。
在另一張劇照中，宋承憲的身邊有很多人穿著義大利中世紀時期服裝，與宋承憲身著的韓服形成鮮明對比，究竟宋承憲為何現身義大利，引發觀眾們期待。
新劇「師任堂：光的日記」以朝鮮王朝時代的申師任堂為藍本，講述一名大學美術講師偶然發現申師任堂（李英愛飾）的日記並解開日記之謎，也揭開申師任堂的藝術和愛情的故事。
由宋承憲和李英愛領銜主演的新劇「師任堂：光的日記」，將接檔由全智賢和李敏鎬擔綱主演、正在播出的電視劇「藍色大海的傳說」，於26日首播。1060116
(中央社)
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