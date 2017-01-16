東部北部竹苗 空氣品質良好

我要評比

行政院環境保護署空氣品質監測網資料顯示，今天全台及外島測站的空氣品質指標（AQI）為良好至普通等級，尤其是東部、北部、竹苗、馬祖、澎湖等空氣品質良好。

空氣品質監測網顯示，一早約9時10分，包括宜花東、北部、竹苗、馬祖、澎湖等測站的AQI為良好等級。

中南部地區多個測站也為良好等級。普通等級的有埔里、竹山、嘉義、台南、台南（白河）、美濃、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、屏東、潮州、金門等測站。

環保署指出，良好等級指空氣品質良好，污染程度低或無污染。普通等級指空氣品質普通；但對非常少數極敏感族群產生輕微影響。1060116

(中央社)