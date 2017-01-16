詹啟賢：是否選黨主席 北京都問過我

請辭國民黨副主席的詹啟賢今天說，一直有人關切他是否選黨主席，「甚至北京方面都問過我這個問題」，他過去都是被動，現在開始正面去思考是否參選，將在農曆春年前給答案。

詹啟賢上午接受廣播節目專訪時表示，過去有人希望他考量參選，但他都是被動，不是主動。他一直到上週一（9日）才開始積極思考，那是副主席郝龍斌、前副總統吳敦義宣布參選黨主席的那天，「在那一天有很多想法」。

他表示，自從他當上副主席，很快就有人說要不要選主席。如果私下問，他就笑笑，正式問他，他回答就是一句話，「洪主席是主席，我是副主席，這種事情主席優先」。「甚至北京方面都問過我這個問題，（國）台辦的人」，他都說主席優先。

至於現在看法為什麼變了？他表示，因為情況不一樣，競爭的人多了，國民黨面臨的局勢和當時也不一樣。

詹啟賢表示，他在這8個月看到國民黨真正危機、真正困難，包括財務及內部轉型，要怎樣擴大社會參與，擴大社會連結。此外，美中台關係變化越來越不穩定，國民黨要扮演的角色變得非常重要，國民黨主席已經不再是黨內權力分配、政治分配而已，要處理的不是只有黨，還要幫助台灣、國家社會面對困境。因為需要的黨主席條件不一樣，應該讓黨員多一個選擇。

主持人周玉蔻詢問，有人說他出國是因為和行政院不當黨產委員會主委顧立雄談完覺得還不錯的協議，卻被黨主席洪秀柱推翻？詹啟賢表示，那是「牽強附會」，他耶誕節和元旦固定到國外和家人團聚，他的兒子、女兒都在那裡，看看出國紀錄就是這樣。

他表示，辭去副主席一事，出國前其實就和洪秀柱深談，洪秀柱希望他再考量，他表示出國會靜心思考，至於請辭主要原因「絕對不會是黨產的問題」，有的是私人需求，有些方面是自認在黨內奉獻空間差不多了。

詹啟賢說，郝、吳表態9日宣布要選主席，「那時候就變得很尷尬，到底我什麼時候講？」因此6日清晨回國後，他趕快和洪秀柱報告說思考後決定沒有改變，為了不讓9日變複雜，6日晚上他很快發出聲明稿，「希望和這兩位的事情做切割」。

對於洪秀柱先前否認他提辭呈，他表示，「我想她是善意，想留個空間。」

至於洪秀柱是否已經批准辭呈？詹啟賢表示，這無所謂批准不批准，因為他從頭到尾就是義務幫忙，沒有拿薪水。1060116

(中央社)